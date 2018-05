Vorarlberg: Sonderegger gratuliert jungen Mathematik-Talenten

In Vorarlberg haben heuer wieder mehr als 7.100 Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs "Känguru der Mathematik" ihre Rechenkünste unter Beweis gestellt.

Bei der Siegerehrung am Dienstag, 15. Mai 2018, am Bundesgymnasium Blumenstraße in Bregenz zeichnete Landtagspräsident Harald Sonderegger die jeweils Bestplatzierten der einzelnen Jahrgänge aus.

Sechs Millionen Kinder machen mit Das “Känguru der Mathematik” ist ein internationaler Rechenwettbewerb, der sich längst zu einem Fixpunkt im Schuljahr entwickelt hat. Jedes Jahr machen über sechs Millionen Kinder und Jugendliche aus 50 Ländern mit. Vorarlberg war heuer mit 60 Schulen (30 Volksschulen, 14 Mittelschulen, 10 AHS, 6 BHS) vertreten.

Landtagspräsident Sonderegger betonte: “Der Wettbewerb bringt jungen Menschen Mathematik und die Freude an der Beschäftigung mit ihr in einer Art spielerischem Wettbewerb näher. Der Lernerfolg und damit der Nutzen beschränken sich aber nicht nur auf dieses eine Fach – logische, vernetzte und kombinatorische Denkfähigkeit bildet schließlich die Grundlage jedes Lernens.” Er lobte die ausgezeichneten Leistungen der Mathe-Talente, die teilweise bereits in den Vorjahren siegreich aus dem Wettbewerb hervorgegangen sind: “Ihr habt durch eure erfolgreiche Teilnahme am Känguru-Wettbewerb euer Interesse und eure Freude am Rechnen und den Umgang mit Zahlen unter Beweis gestellt. Ich gratuliere ich ganz herzlich zu den tollen Leistungen – macht weiter so!” Er dankte den vielen jungen Teilnehmenden, aber auch allen an der Ausrichtung des Bewerbs Beteiligten, insbesondere dem Landesorganisator Manfred Dünser vom BRG Dornbirn-Schoren.