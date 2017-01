Vorarlberg: Skikollision beim Skirennen “Der weiße Ring” – Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 09:30 Uhr startete eine 32-jährige Skifahrerin als Teilnehmerin am Skirennen “Der weiße Ring” mit der Startnummer 248 gleichzeitig mit einem Startblock von 20-25 weiteren Reinteilnehmern/innen an der Rüfikopf-Bergstation. Kurz vor dem Lifteinstieg Schüttboden-Talstation verringerte die Skifahrerin die Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender Rennteilnehmer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte in der Folge mit der 32-jährigen, die dabei zu Sturz kam und sich unbestimmten Grades verletzte.

Der unbekannte Rennteilnehmer setzte die Fahrt ohne Austausch der Personalien fort. Beschreibung des unbekannten Skifahrers: männlicher Rennteilnehmer, rot-schwarzer Skianzug (alter österreichischer Rennanzug), weiße Ski der Marke Head. Zeugen, die Wahrnehmungen zum Unfallhergang und/oder zum zweiten Beteiligten machen können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lech in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105