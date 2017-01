Vorarlberg: Skifahrerin erlitt bei Sturz Gehirnerschütterung

Eine 20-jährige Skifahrerin verletzte sich bei einem Sturz in Gargellen. - © Themenbild: APA/GEORG HOCHMUTH

Eine 20-jährige Skifahrerin hat sich bei einem Sturz in Gargellen am Neujahrstag eine Gehirnerschütterung und Knieverletzungen zugezogen. Weil unvermittelt die Bindung aufging, verlor die 20-Jährige einen Ski und stürzte gegen einen Fangzaun am Pistenrand, teilte die Polizei mit.