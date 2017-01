Vorarlberg: Skifahrer stürzte über 20 Meter hohen Felsvorsprung

Ein nachfolgender 32-jähriger Snowboarder konnte einen Absturz gerade noch verhindern. Der Skifahrer wurde mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in das Krankenhaus Immenstadt im Allgäu eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die beiden deutschen Wintersportler hatten gegen 16.30 Uhr den Grat von der Bergstation der Kanzelwandbahn in Richtung Gehrenspitze bestiegen. Auf halber Strecke schnallten sie Ski bzw. Snowboard an und fuhren in die Rote Wand, einen Westhang, ein. Dort kam es zum Unfall. Der Snowboarder hielt sich an einem dünnen Baum fest und verhinderte damit seinen Absturz. Per Handy verständigte er einen Bekannten, der wiederum die Rettungskräfte alarmierte.

Die beiden Deutschen wurden mittels Tau vom Rettungshubschrauber Gallus 1 geborgen. Der Snowboarder blieb unverletzt.

