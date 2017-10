Vorarlberg: Ski-Nachwuchs bekommt 40.000 Euro Förderung vom Land

“Ziel ist es, dass der Skiverband gemeinsam mit den Bezirken Talente systematisch, nach einem ‘Roten Faden’ ganzheitlich entwickelt”, erklärte LR Bernadete Mennel in einer Aussendung. Zur Fortsetzung eines erfolgreichen Projekts sind von der Landesregierung kürzlich 40.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Von den Investitionen profitiert maßgeblich der Vorarlberger Skisportnachwuchs, sagt Mennel: “Mit dem Projekt wird darauf abgezielt, den organisatorisch-sportlichen Bereich im Skiverband und den Bezirken qualitativ aufzuwerten”.

Projekt “Basic Bezirke”

Der Skiverband spiele laut Mennel als einer der mitgliederstärksten Fachverbände eine bedeutende Rolle in der Vorarlberger Sportlandschaft. Um sich zukunftsorientiert aufzustellen, wurde vom Verband im Frühjahr 2016 das Projekt “Basic Bezirke” gestartet. Mit einer verbesserten Basisausbildung in den Skibezirken sollen Qualität und Niveau der Nachwuchsarbeit in den Skivereinen weiter gesteigert werden.

“Den Nachwuchs zu fördern ist entscheidend, um Sport und Bewegung als wichtigen Aspekt in unserer Gesellschaft zu verankern”, hält die Landesrätin fest. Das Land trete diesbezüglich ganz gezielt als ein verlässlicher Partner der heimischen Sportverbände in Erscheinung, so Mennel.

