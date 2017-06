Vorarlberg: Sieger des Ideenwettbewerbs “Gemeinsam Sicher mit deiner Schule” prämiert

Der Ideenwettbewerb war in drei Alterskategorien eingeteilt (1. – 4. Schulstufe, 5. – 8. Schulstufe und 9. Schulstufe – Matura). Das Ziel dabei war, Ideen zu finden, wie die Sicherheit in und um die Schule oder auf dem Schulweg subjektiv und objektiv verbessert werden kann. Die Konzepte sollten von Schülern alleine oder gemeinsam mit Lehrern oder Eltern erstellt und eingereicht werden.

Landessieger 1. – 4. Schulstufe

Von den Ortsteilen Suldis, Furx und Sennewies der Gemeinde Zwischenwasser ist der Kindergarten- und Schulstandort Batschuns nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Bei der Verbindungsstraße handelt es sich um eine Bergstraße mit hohem Verkehrsaufkommen und größtenteils ohne Gehsteig. Die Eltern der Kinder fahren nun täglich wechselnd mit einem Elektrobus, der von der Gemeinde angekauft worden ist und mittels Ökostrom aufgeladen wird, ihre Kinder zum Kindergarten und in die Schule. Somit konnte die Sicherheit auf dem Kindergarten- und Schulweg erhöht werden.

Landessieger 5. – 8. Schulstufe

An der Vorarlberger Mittelschule Hohenems-Herrenried bekommen die Schülerinnen und Schüler eine 16-stündige Ausbildung, in der sie “cool down”-Strategien und Methoden kennenlernen, wie Konflikte in wenigen Schritten gelöst werden können. Das Ziel ist eine Gewaltdeeskalation ohne Mithilfe von Erwachsenen auf Schülerebene. Pro Jahr und Klasse werden jeweils zwei SchülerInnen ausgebildet.

Landessieger 9. Schulstufe – Matura

An der HTL Dornbirn entstand die Idee, in jeder Schulform (VS, MS, höhere Schulen) altersgerechte Erste Hilfe Kurse durchzuführen. So könnte, egal ob bei einem Unfall, einem Schwächeanfall, oder sonst einer lebensbedrohlichen Situation, mit den entsprechenden Kenntnissen einander geholfen werden und dass in der Schule, auf dem Schulweg oder auch in der Freizeit. Die Sicherheit würde durch diese Erste-Hilfe-Kenntnisse bei Notfällen in der Schule, auf dem Schulweg oder in der Freizeit gesteigert werden.

