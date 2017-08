Vorarlberg: Sexueller Übergriff in Rankweil geklärt

Der Sechsjährige begab sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in das im ersten Obergeschoß befindliche WC. Dort wurde er von einem Mann außerhalb der Hose im Intimbereich berührt.

Der Junge erzählte seiner Mutter von dem Vorfall, welche sofort Anzeige bei der Polizeiinspektion Rankweil erstattete. Die Beamten konnten in Zusammenarbeit mit dem LKA einen 19-jährigen, in Rankweil wohnhaften Mann als Tatverdächtigen ausforschen. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. (red)