Vorarlberg setzt auf sozialpsychiatrische Versorgung in den Bezirken

Das Land erweitert die psychosoziale Versorung in vier Bezirksstädten. - © Steurer

Das Land Vorarlberg erweitert die psychosoziale Versorgung um fünf sozialpsychiatrische Dienststellen in den vier Bezirksstädten und in Egg im Bregenzerwald. Während der Journaldienste können sich Betroffene und deren Angehörige dort niederschwellig unterstützen lassen. Entwickelt wurde das am Montag präsentierte Konzept vom Land und den Organisationen pro mente und aks.