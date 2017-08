Vorarlberg: Senior stürzt mit Auto in Garten

Gegen 14:30 Uhr wollte der 76-Jährige sein Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Kirchgasse wenden. Vermutlich aufgrund eines Lenkfehlers durchbrach er sowohl Zaun und Hecke und stürzte mit dem Fahrzeug in den darunterliegenden Garten eines Mehrparteiengebäudes in der Thalbachgasse.

Zu stehen kam der 76-jährige Lenker und sein Fahrzeug, nachdem es mit einem im Garten befindlichen Trampolin kollidierte. Weder der Lenker, noch seine Beifahrerin wurden verletzt. Die in der betreffenden Wohnung lebende Frau und ihre drei Kinder waren zum Unfallzeitpunkt zuhause, kamen jedoch ebenfalls mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr Bregenz Vorkloster birgt derzeit (Stand: 15:40 Uhr) das Fahrzeug per Kranausleger.