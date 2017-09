Vorarlberg: Sekundenschlaf verursacht Verkehrsunfall in Hohenems

Am Donnerstagnachmittag kurz nach drei Uhr ereignete sich in Hohenems ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 58-jährige Pkw-Lenker aus Hohenems, welcher auf dem Rücksitz seinen sechsjährigen Sohn mitführte, geriet vermutlich auf Grund eines Sekundenschlafes erst auf die Gegenfahrbahn, dann auf den Gehsteig und in weiterer Folge auf einen Schotterplatz, wo er gegen eine Parkbank sowie gegen einen Baum prallte und dort zum Stillstand kam.

Während dieses Ausbrechens überfuhr er Verkehrszeichen, Begrenzungspfosten und zwei Parkbänke. Auf einer dieser Bänke saß eine Frau, die durch den Anprall weggeschleudert wurde. Die Frau und der Junge erlitten leichte Verletzungen und wurden an Ort und Stelle erstversorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

(Red.)