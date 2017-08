Vorarlberg schwitzt – die wärmsten Orte im Ländle

Temperaturen bis 36 Grad werden es heute noch werden. Es ziehen nur ein paar höhere Wolkenfelder durch und am Nachmittag kommen einige Quellwolken dazu. Schauer oder Gewitter sind bis zum Abend jedoch ziemlich unwahrscheinlich. Der föhnige Südwind frischt in den klassischen Föhntälern auf. Wer heute also viel Draußen unterwegs ist: gut eincremen!

So wirds die nächsten Tage

Morgen (am Mittwoch) wird es dann erdrückend schwül – Temperaturen ähnlich wie heute.Von der Schweiz her dürften bis in den Vormittag hinein Schauer und Gewitter queren. Dann sollte es überall für einige Stunden trocken und recht sonnig sein, ehe es im Laufe des Nachmittags über den Bergen erneut schauer- und gewitteranfällig wird. Ähnliches Spiel erwartet uns dann auch am Donnerstag: Sehr, sehr schwül aber dichtere Wolken werden zu sehen sein. Erste Schauer und Gewitter sind unter Umständen bereits um Mittag möglich, am Nachmittag treten sie vor allem in den Bergen häufiger auf.

Wochenende kommt mit Regen und Gewitter

Am Freitag – und in weiterer Folge auch am Wochenende – wird das Wetter dann wieder instabil. Wir müssen mit verbreiteten Regenschauern und Gewittern rechnen. Stellenweise können diese auch recht heftig ausfallen. Vor allem am Sonntag zieht eine Kaltfront mit dichten Wolken, starken gewittrigem Regen und Abkühlung herein.

Die wärmesten Orte in Vorarlberg



(Stand: 14:30 Uhr)

Schwitzen – lebenswichtige Kühlung

Vor allem im Sommer sehr wichtig (wenn auch manchmal nervend): schwitzen. Denn versagt unser körpereigenes Kühlsystem, droht ein Hitzestau. Dies kann durchaus gefährlich werden, liegt unsere Körpertemperatur nämlich über 39°C / 40°C droht akute Lebensgefahr. Davor melden jedoch Wärmerezeptoren in der Haut an unser Gehirn: Es ist heiß! Der Körper reagiert darauf, mit schwitzen – ein lebenswichtiger Prozess.