Vorarlberg: Schwerer Unfall in Dornbirn

Gegen 1.30 Uhr waren zwei Männer in einem Pkw auf der hinteren Achmühlestraße unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kamen sie an den rechten Fahrbahnrand, in weiterer Folge krachten sie zuerst in einen Zaun und schließlich frontal in einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und kam vollkommen zerstört auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Der Fahrer konnte von den Einsatzkräften so aus dem Auto geborgen werden, der Beifahrer wurde mit der Bergeschere aus dem Auto geschnitten. Im Einsatz waren neben Notarzt, Rettung und Polizei auch die Feuerwehr Dornbirn mit drei Fahrzeugen und rund 20 Mann.