Vorarlberg: Schwere Sachbeschädigung in Kennelbach

Erneut haben Unbekannte ein "Peace"-Symbol auf eine Felswand am "Känzele" geprüht. - © Polizei

Eine unbekannte Täterschaft hat erneut die Felswand am “Känzele” in Bregenz mit einem überdimensionalen “Peace”-Symbol in schwarzer Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.