Vorarlberg: Schwer Verletzter nach Sturz gegen Liftsäule

Beim Sturz gegen eine gepolsterte Liftstütze zog sich ein 41-jähriger Skifahrer am Sonntag in Zürs schwere Verletzungen zu.

Sonntag Nachmittag gegen 13.20 Uhr stürzte ein 41-jähriger Mann aus Deutschland im Skigebiet Zürs, nachdem sich seine Ski überkreuzten. In weiterer Folge rutschte er ca. 40 Meter über die Piste und prallte gegen eine Liftstütze der Zürserseebahn, welche mittels Schutzmatten gesichert war.

Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen am linken Arm sowie an der Lunge (Pneumothorax). Nach der Erstversorgung vor Ort durch zwei gerade in der Nähe befindlichen Rettungssanitäter und eines Arztes wurde der Verletzte mittels Notarzthubschrauber C8 ins LKH Feldkirch eingeliefert.