Vorarlberg: Schüsse in Silvesternacht in Götzis

In der Silvesternacht verschoss ein Unbekannter in Götzis im Bereich des Straßenzuges Blattur oder Lastenstraße mehrere Projektile, Kaliber 9mm. Eines der zu Boden fallenden Projektile beschädigte die Windschutzscheibe eines in der Blatturstraße abgestellt gewesenen Pkw.

Aufgrund der Verformung des aufgefundenen Projektils kann davon ausgegangen werden, dass dieses nicht direkt sondern beim Herunterfallen den Pkw traf. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 900 Euro. Die Polizei Götzis bittet um Hinweise unter Tel. +43 (0) 59 133 8157.

(Red.)