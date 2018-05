Vorarlberg: Schöbi-Fink gratulierte den Poly-Landessiegern

79 Schülerinnen und Schüler aus elf Polytechnischen Schulen haben heuer an den Landeswettbewerben dieses Schultyps teilgenommen. Bei der Siegerehrung am Montag, 7. Mai 2018, im Landhaus in Bregenz gratulierte Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink den Besten in den Fachbereichen Elektro, Holz, Metall, Handel & Büro und Tourismus.

Die Landeswettbewerbe werden jedes Jahr von Land Vorarlberg, Landesschulrat und Wirtschaftskammer Vorarlberg durchgeführt. Die Teilnehmenden haben jeweils nur wenige Stunden Zeit, um die Aufgaben in ihrem Fachbereich zu erledigen. Danach wird ihre Arbeit von einer Fachjury begutachtet und beurteilt.

“Die Jugendlichen stellen mit ihrem Können und Wissen das hohe Niveau der Ausbildung an unseren Polytechnischen Schulen unter Beweis. Die Bewerbe tragen zur Motivation der Schülerinnen und Schüler und damit zur Qualitätssicherung der Schulen bei”, so Landesrätin Schöbi-Fink. Sie würdigte die erfolgreiche Entwicklung der Vorarlberger Polytechnischen Schulen in den letzten Jahrzehnten als wichtige Partner für das Land und für die Wirtschaft.

Die Landessiegerinnen/Landesieger 2018:

– Fachbereich Elektro: Constantin Böhler, PTS Hittisau

– Fachbereich Holz: Marco Feuerstein, PTS Hittisau

– Fachbereich Metall: Raphael Tabernig, PTS Bludenz

– Fachbereich Handel & Büro: Lukas Dönz, PTS Feldkirch

– Fachbereich Tourismus: Lena Zudrell, Amrei Gabl, Rebeka Albert (PTS Montafon) und Angela Vallaster, Nadine Bucher, Laura Strasser (PTS Montafon)