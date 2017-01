Vorarlberg: Schneemangel auch für Sporthändler ein Problem

Sowohl bei Einheimischen, als auch bei Gästen sei die Nachfrage nach Wintersportartikeln derzeit sehr gering, fasst Franz-Josef Alton, Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, die Lage zusammen. Seit November sind die Regale für die Kunden gefüllt, aber selbst massive Preisreduktionen würden keine Kauflaune wecken.

Winterverluste nicht kompensierbar

In den Tälern hätten in den letzten Jahren viele Sportartikelhändler schließen müssen, da hier in der Wintersaison häufig der Schnee ausgeblieben sei, sagt Alton. Zwar gebe es vor allem im Sommer neue Sektoren, wie zum Beispiel Elektrofahrräder, diese könnten aber den Umsatzausfall im Winter nicht kompensieren. Auch in diesem Jahr würden die Dezemberverluste kaum aufzuholen sein.

(red)