Vorarlberg Schlusslicht bei Einstellung von Menschen mit Behinderung

Schwarzach - Im Land werden nur 60 Prozent der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl an Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Die SPÖ fordert deshalb jetzt mehr Menschen mit Behinderungen im Landesdienst, wie der ORF Vorarlberg berichtet.

Österreichweit ist Vorarlberg das Schlusslicht was die Einstellung von Menschen mit Behinderungen angeht, sagt SPÖ-Clubobmann Michel Ritsch gegenüber dem ORF Vorarlberg. Besondern in Schulen und Krankenhäusern herrsche Aufholbedarf. In der Landesverwaltung hingegen würde man die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.