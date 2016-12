Vorarlberg: Schiunfälle in Lech – Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ereignete sich in Lech auf der blaue Piste 200 ” Kriegeralpe-Petersboden-Oberlech-Lech” ein Kollisionsunfall. Eine in Großbritannien wohnhafte Schifahrerin kollidierte mit einem in Deutschland wohnhaften Snowboarder auf der Abfahrt zur Petersboden Talstation. Dabei wurde die Schifahrerin leicht verletzt. Beide gaben an, langsam gefahren zu sein. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Lech (Tel. +43 (0) 59 133 8105) um Zeugenmeldungen.

Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr fuhr eine 69-jährige, in Deutschland wohnhafte Schifahrerin auf der stark vereisten blauen Piste Nr. 220 in langsamem Tempo talwärts. Im ersten Steilhang kollidierte sie mit einer unbekannten Schifahrerin. Beide kamen zu Sturz. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Die 69-jährige ging von keiner schweren Verletzung aus, teilte dies der anderen Schifahrerin mit, worauf diese ihre Fahrt fortsetzte, ohne ihre Daten bekannt zugeben. Folglich stellte sich jedoch heraus, dass die 69-jährige mehrere Knochenbrüche erlitten und mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden musste. Bei der Zweibeteiligten habe es sich um eine Skifahrerin im Alter von ca. 40 Jahren mit braunen Haaren gehandelt. Sie habe Englisch gesprochen, komme aber vermutlich aus Holland. Die Frau habe einen hellen Anorak und wahrscheinlich eine blaue Hose getragen. Außerdem hatte sie einen hellen Helm an. Die Frau sei in Begleitung eines etwa 65-70 Jahre alten, etwas korpulenteren Mann mit Schnurrbart und bunter Jacke gewesen. Die Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105 bittet um Hinweise.

(Red.)