Vorarlberg: Schikollision in Valfagehr – 17-Jähriger verletzt

Gegen 11:30 Uhr war der 17-jährige Schifahrer auf der Piste 100 unterwegs, als er etwa in der Mitte des Steilhangs mit einem älteren Schifahrer zusammenstoß. Der Junge verlor durch die schwere Kollision das Bewusstsein, wurde aber vom beteiligten Schifahrer und einer Ärztin, die zufällig an der Unfallsstelle vorbeifuhr, erstversorgt. Der Notarzthubschrauber “Gallus 1” lieferte den Jungen, nachdem er das Bewusstsein wiedererlangte, in das Krankenhaus Bludenz ein.

Der am Unfall beteiligte Herr wird nun gebeten, sich bei der Polizei Klösterle zu melden – Tel. +43 (0) 59 133 8104 – seine genauen Daten seien noch nicht bekannt. Bei dem Mann handelt es sich um einen ungefähr 50-jährigen Mann mit deutschem Akzent, grauem Haar und dunkler Schibekleidung. (red.)