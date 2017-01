Vorarlberg: Schifahrerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Montag gegen 14.10 Uhr fuhr eine 60-jährige Schifahrerin beim Kriegerhorn auf der Piste 201 in Richtung Rudalp ab. Auf Höhe der Rudalp querte sie die Piste und kollidierte dabei mit einer von oben kommenden, zirka 50-jährigen anderen Schifahrerin. Durch die Kollision wurde die 60-jährige Frau schwer verletzt. Die andere Schifahrerin blieb zwar vorerst an der Unfallstelle, die beiden Unfallbeteiligten tauschten jedoch keine Daten aus. Die Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105, bittet daher um Hinweise beziehungsweise Zeugenmeldungen.

(Red.)