Vorarlberg: Schidiebe müssen zahlen

Der Eingang zu dem Lager befand sich im Umbau, der Zutritt für die Raddiebe gestaltete sich deshalb einfach. Zudem wusste der langjährige Lagermeister, dass der Eingang lediglich provisorisch verschlossen war. Der 40-jährige Slowake gab seinen zwei Kumpels einen Tipp und so zog das Trio los, um nachts das Lager zu plündern.

Geschnappt

Die Schi wurden zunächst in die Schweiz befördert, weil zwei der Ganoven in der Schweiz wohnen. Am nächsten Tag sollten die Schi ihre Reise in die Slowakei, der Heimat der drei Ganoven antreten. Dort sollte die Markenware verkauft werden. Doch dazu kam es nicht. Am Grenzübertritt Diepoldsau – Hohenems wurde der Transport gestoppt. Ein großer Teil der Beute konnte noch verpackt sicher gestellt werden, 35 Paar Schi fehlten jedoch. Einer der Täter hat bereits rund 6.300 Euro Schaden gut gemacht. Alle zeigten sich geständig. Somit kamen alle drei mit einer Diversion davon. Die Diebe bezahlen Bußen in der Höhe von 6120, 720 und 6500 Euro, damit ist die Sache erledigt. Ob die Staatsanwaltschaft zustimmt ist fraglich.

(Red.)