Vorarlberg: Sauerstoffvorräte im Bodensee endlich wieder voll

Das ungewöhnlich kühle Wetter im Februar und Anfang März hatte positive Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt des Bodensees.

Üblicherweise mischen sich die verschieden warmen Wasserschichten des rund 536 Quadratkilometer großen Sees im Winter. Im Spätwinter kühlt sich das im Sommer erwärmte Wasser an der Oberfläche ab, vor allem in den Randzonen wie der Bregenzer Bucht, und “rutscht” dann in die Tiefe. Dadurch gelangt Sauerstoff von der Oberfläche in die Tiefe des Sees, was für das Pflanzen- und Tierleben im Gewässer von Bedeutung ist.

So benötigen etwa Fischeier für ihre Entwicklung am Grund Sauerstoff, ebenso Mikroorganismen, die absinkendes organisches Material abbauen. Bleibt die Tiefenwassererneuerung ein Jahr aus, hat das keine akuten Folgen, schwierig wird es, wenn der Zustand andauert.

Werte wie 2006

“Nach zwölf Jahren hat der Bodensee jetzt erstmals wieder richtig Sauerstoff getankt”, so Harald Hetzenauer, Leiter des Instituts für Seenforschung in Langenargen (Baden-Württemberg) in einer Aussendung der IGKB, in der seit 1959 die Bodensee-Anrainerländer bei Wasserqualität und Ökologie des Sees zusammenarbeiten. Die routinemäßigen Messungen im See, etwa auch an seiner tiefsten Stelle zwischen Fischbach bei Friedrichshafen (Baden-Württemberg) und Uttwil (Kanton Thurgau), hätten nun ein Ergebnis gebracht, auf das man sehnsüchtig gewartet habe.