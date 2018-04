Vorarlberg: Sanierung der Ebniterstraße - Bürgermeisterin informiert

Dornbirn - Die Sanierung der Ebniterstraße wird fortgesetzt. In diesem Jahr soll der Abschnitt zwischen dem „Schanerloch“ und der „Loserquelle“ erneuert werden.

Dabei werden auch die Tunnel in diesem Abschnitt saniert. Vorbereitet wird auch der Neubau der Rappenlochbrücke, die voraussichtlich innerhalb der kommenden zwei Jahre erneuert wird. Die aktuellen Planungen und die Auswirkungen der Sanierungsarbeiten auf die Erreichbarkeit des Dornbirner Walserdorfs werden am Mittwoch, dem 18. April im Gasthaus Alpenrose vorgestellt.

Im Sommer dieses Jahres sind weitere Sanierungen an der Ebniterstraße geplant. Dem schrittweisen Ausbau und der Sanierung liegt ein Konzept zugrunde, das vor rund drei Jahren entwickelt wurde. Die Maßnahmen werden vom Land finanziell unterstützt. Tiefbaustadtrat Mag. Gebhard Greber: „Heuer wird der Abschnitt vom „Schanerloch“ bis in den Bereich „Loserquelle“ erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch Sanierungen in den Tunneln durchgeführt“. Mit der Sanierung wird es auch immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten werden so organisiert, dass die Erreichbarkeit von Ebnit großteils sichergestellt werden kann. Dennoch werden Straßensperren beziehungsweise Umleitungen notwendig sein.