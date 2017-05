Zwischen 2:20 Uhr und 7 Uhr morgens sollen die Vandalen in Hohenems ihr Unwesen getrieben haben. In der Harrachgasse und in der Marktstraße sollen insgesamt vier Hausfassaden am zwei Wohnhäusern mit dunkelbrauner Sprühfarbe mit Wortfragmenten, Anarchiezeichen und einem Stern besprüht worden sein. Die Polizei in Hohenems sucht nach Zeugen.

Polizeiinspektion Hohenems, Tel. +43 (0) 59 133 8142

(red.)