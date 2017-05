Nach Unfall auf der S16: Unfall-Lenker biss Ersthelfer in den Arm

Am Mittwoch gegen 16:55 Uhr fuhr ein 39-jähriger PKW-Lenker aus Deutschland auf der S-16-Schnellstraße in Innerbraz in Fahrtrichtung Tirol. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen als auch psychischen Problemen kam er rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Betonleitwand. In weiterer Folge fuhr er über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitschiene, worauf der PKW zum Stillstand kam.

Als nachfolgende Fahrzeuglenker dem Verunfallten zu Hilfe eilten, attackierte er diese und biss unter anderem einen Ersthelfer in den rechten Unterarm. Um den Mann vor weiteren Verletzungen zu schützen, wurde dieser von Einsatzkräften am Boden fixiert und vom Notarzt konnte ein beruhigendes Medikament verabreicht werden. Der Mann wurde schließlich in das LKH Rankweil eingeliefert. Der Verletzungsgrad des Unfalllenkers sowie des Ersthelfers ist nicht bekannt. Die S 16 war von 16:55 bis 17:50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

