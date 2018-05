Vorarlberg: Rollstuhlfahrerin kracht gegen Pkw

Frastanz - Eine 62-jährige Frau rollte am Dienstagabend in Frastanz mir ihrem Rollstuhl auf die Straße und kollidierte dort mit einem Pkw.

Am späten Dienstagnachmittag fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Rollstuhl über eine abschüssige Rampe aus ihrem Wohnhaus. Am Rollstuhl war im vorderen Bereich ein elektrischer Motor angebracht. Die Frau konnte den Rollstuhl nicht mehr rechtzeitig vor Erreichen der Straße anhalten und rollte auf die Fahrbahn einer Gemeindestraße in Frastanz.