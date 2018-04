Vorarlberg: Rettungszentrale bekommt 760.000 Euro-Anbau

Die Dornbirner Rettungszentrale an der Höchsterstraße, in der das Rote Kreuz, die Bergrettung und die Wasserrettung untergebracht sind, wird heuer erweitert.

Der Baubeschluss für die Erweiterung wurde in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung gefasst. Rund 760.000 Euro werden in dieses Projekt investiert. Die Fertigstellung ist für den Sommer im kommenden Jahr vorgesehen.

Mit den wachsenden Aufgaben ist in den vergangenen Jahren auch der Bedarf an Flächen gestiegen; vor allem für die Ausrüstung und die Ausbildung. Hochbaustadtrat Walter Schönbeck: „Aber auch für die Einsatzleitung, welche die komplexen Einsätze vorbereitet und koordiniert, wurden zusätzliche Räume benötigt. Mit dem Zubau, der südseitig an das bestehende Gebäude angebaut wird, können insgesamt rund zusätzlich rund 160 m2 an Flächen zur Verfügung gestellt werden.“