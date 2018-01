Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet

Vorarlberg: Restaurant "Mediterraneo" in Bludenz in Konkurs

Bludenz - Am Dienstag wurde über das Vermögen des Betreibers des Café-Restaurant "Mediterraneo" in Bludenz das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

Laut dem “KSV1870” liegen derzeit noch keine Informationen über die Ursachen des nunmehrigen Vermögensverfalls vor. Das Insolvenzverfahren wurde aufgrund eines Gläubigerantrages eröffnet. Daher liegen auch noch keine genauen Zahlen zu den Verbindlichkeiten vor. Das Restrauerant beschäftigt einen Mitarbeiter.