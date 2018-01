Vorarlberg: Rekordspende von 85.000 Euro an Geben für Leben

85.000 Euro ist die höchste verzeichnete Spende in der Geschichte des Vorarlberger Vereins "Geben für Leben". Außerdem wurde der Typisierungsstopp aufgehoben.

Eine gemeinnützige Liechtensteiner Stiftung hat 85.000 Euro an Geben für Leben gespendet. “Gott sei Dank war ein Stuhl in der Nähe, sonst wäre ich vermutlich auf der Stelle vor Aufregung umgefallen”, beschreibt Leiterin Susanne Marosch das Gefühl nach der Nachricht.

Manuela Marko (30) kommt aus Kärnten und hat sich im April 2017 in Wolfsberg/K typisieren lassen. Mitte Jänner hat sie einem Mann in England ihre gesunden Stammzellen gespendet.

5.000 Euro von den Mitarbeitern der Firma ELB-Form & Remus Sebring in Vandans

1.000 Euro von Hallenradsport-WM Dornbirn 2017

Das OK-Team der Hallenradsport-Weltmeisterschaft Dornbirn 2017 übergab im Casino Bregenz je EUR 1.000,- an den Verein und an die Cliniclowns Vorarlberg.

Der Betrag setzt sich aus Spenden, die die Casino-Groupiers bei der WM an ihren Spieltischen entgegen nehmen durften und aus dem Einsatz von freiwilligen Helfern ohne Vereinszugehörigkeit zusammen.