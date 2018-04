Vorarlberg: Rauchverbot wird auf 18 Jahre angehoben

Am Freitag beschlossen die Jugendreferenten der Länder eine einheitliche österreichische Lösung beim Jugendschutz.

Während Vorarlberg bei der Ausgehzeit einlenkt und diese für 14- bis 16-Jährige um eine Stunde ausweitet, müssen östliche Bundesländer die Vorarlberger Regelung beim gebrannten Alkohol (Anhebung auf 18 Jahre) übernehmen. In Vorarlberg ändert sich dafür die Regelung fürs Rauchen: Die Altersgrenze wird auf 18 angehoben. Die Vereinheitlichung des Jugendschutzes soll noch in diesem Jahr erledigt werden, damit die entsprechenden Änderungen in Sachen Rauchen, Hochprozentiges und Ausgehzeiten bereits mit Jahresbeginn 2019 in Kraft treten können.