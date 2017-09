Vorarlberg: Rauchentwicklung in Götzis

Am Dienstagabend bemerkten Hausbewohner eines Mehrparteienhauses in Götzis, dass Rauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoß stieg und verständigten die Feuerwehr Götzis. Diese konnte in den Räumlichkeiten des 1. Stock einen Brand rasch löschen.

Ermittlungen ergaben, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches lediglich die vier zwischen sieben und vier Jahre alten Kinder der Bewohner in der Nähe aufgehalten hatten. In unmittelbarer Nähe des Brandausbruchsortes konnte ein Feuerzeug aufgefunden werden. Es besteht der Verdacht, dass die strafunmündigen Kinder den Brand verursacht haben. Durch das Feuer wurde ein Regenschirm sowie Kunststoffblumen und zwei Spanplatten an der Decke beschädigt. Die im Wohnobjekt wohnenden insgesamt 29 Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Die Schadenhöhe ist eher gering.