Vorarlberg: Radfahrer prallt gegen Pkw – lebensgefährlich verletzt

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr fuhren zwei Männer auf ihren Rennrädern in Göfis auf der rechten Fahrbahnseite der Walgaustraße (L50) in Richtung Rankweil. Gleichzeitig fuhr ein 70 Jahre alter Mann aus Frastanz mit seinem PKW auf der L 50 in Fahrtrichtung Göfis. Eine 22 Jahre alte Radfahrerin aus Batschuns fuhr zur selben Zeit auf der Gemeindestraße “Tufers” zur Kreuzung mit der L50. Sie fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem von links aus Göfis kommenden 74-jährigen Mann der mit dem Rennrad unterwegs war. Dieser geriet durch die Kollision auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen den entgegenkommen PKW des 70-Jährigen.

Der Rennradfahrer wurde über die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert und blieb in der Folge auf dem Radweg neben der L 50 liegen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.