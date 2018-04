Vorarlberg: Radfahrer ausgewichen - Pkw kracht gegen Betonwand

Dornbirn - Weil er einem Radfahrer ausweichen musste, touchierte eine 30-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug die Betonwand einer Unterführung.

Ein 30-jähriger Pkw-Lenker fuhr in der Nacht auf Montag in Dornbirn vom Ortsteil Haselstauden kommend in Richtung Siegfried-Fußeneggerstraße. In der sehr engen Bahnunterführung bei der Kreuzung Fang/Siegfried-Fußeneggerstraße kam dem Pkw-Lenker ein Radfahrer entgegen. Der Pkw-Lenker wich nach rechts aus und touchierte mit der Betonwand der Unterführung.