Vorarlberg: Racheaktion nach vermeintlicher Vergewaltigung - sechs Männer verurteilt

Nach knapp neunstündiger Verhandlung ging am Landesgericht Feldkirch eine Verhandlung wegen einer geplanten „Abreibung“ zu Ende.

Eins gab das andere

Man kam ins Gespräch, ein Bekannter war bereit, alles Notwendige für die Racheaktion zu organisieren. Man lockte den vermeintlichen Sexualstraftäter in einen Hinterhalt, verprügelte ihn mit Eisenstangen und Hölzern. Zum Glück wurde der Mann nur leicht verletzt. Die Männer – insgesamt waren sechs vor Gericht – wurden allesamt schuldig gesprochen. Zwar wegen unterschiedlichen Delikten, aber in irgendeiner Form hat jeder seinen Beitrag geleistet. Die Strafen reichten von 640 Euro teilbedingt bis zu zwei Mal zwei Jahren Haft. Drei der Männer nahmen die Urteile an, drei erbaten sich Bedenkzeit, somit sind drei Entscheidungen rechtskräftig.