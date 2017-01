Unbekannte haben in der Silvesternacht zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr die Bushaltestelle Unterdorf in Bizau beschädigt. Dabei wurde ein Böller in den Postkasten der Haltestelle geworfen. Der Postkasten wurde dabei zerstört. Ebenso wurde dadurch die Verglasung der Bushaltestelle zerstört sowie die Holzkonstruktion stark beschädigt.

Die Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Bezau bittet um Hinweise unter Tel. +43 (0) 59 133 8123.

(Red.)