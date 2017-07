Vorarlberg: Polizisten bei Festspiel-Eröffnung erstmals auf dem Dach

Zahlreiche Besucher und Schaulustige waren bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele am Mittwochvormittag dabei. Um die Gäste bestmöglich zu schützen, waren in diesem Jahr mehr Polizisten im Einsatz als jemals zuvor. Auffallend waren dabei aber die Beamten, die das Geschehen vom Dach des Festspielhauses im Auge behielten.

Die Sicherheitsvorkehrungen speziell zur Eröffnung der Festspiele wurden in diesem Jahr massiv erhöht. So sind rund um das Gelände mehrere Beton-Poller platziert worden, um mögliche Terror-Anschläge, wie am Weihnachtsmarkt in Berlin, frühzeitig stoppen zu können.