Vorarlberg: Polizei warnt vor Einbrüchen in Wohnhäuser

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg verzeichnete seit Anfang November insgesamt 30 Einbrüche in Wohnräume. Hauptsächlich betroffen sind die Bezirke Bregenz (14) und Dornbirn (12). Im Bezirk Feldkirch wurden drei Einbrüche und im Bezirk Bludenz ein Einbruch verübt. Die Tatzeiten lagen sowohl in der typischen Dämmerungszeit, aber auch tagsüber.

Bei Einbrüchen in Wohnräume handelt es sich um äußerst sensible Delikte, weil es den eigenen häuslichen und privatesten Bereich betrifft. Seitens der Polizei wurden und werden diesbezüglich sehr intensive und besondere Maßnahmen gesetzt. Dabei setzt die Polizei auch stark auf Prävention. Die Polizei ist in den Monaten, in denen erfahrungsgemäß vermehrt Dämmerungseinbrüche begangen werden, verstärkt mit Streifen unterwegs und führt auch schwerpunktmäßige Kontrollen durch. Trotzdem ist die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Verhinderung und Aufklärung solcher Straftaten. Diese Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Täter festgenommen und zahlreiche Straftaten geklärt werden konnten.