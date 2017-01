Vorarlberg: Polizei sucht Zeugen nach Skiunfällen in Lech-Zürs

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Skiunfalls in Lech. - © APA (Symbolbild)

Am Montagmittag wurde eine 77-jährige Skifahrerin im Bereich der Madloch-Schleuse in Lech-Zürs nach Kollisionen mit einem Skifahrer und einer Snowboarderin verletzt. Bei einem zweiten Unfall im selben Gebiet zog sich eine 57-Jährige Verletzungen am Knie zu. Die Polizei sucht nach Zeugen.