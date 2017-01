In der Gemeinde Hörbranz kam es kurz vor Silvester und in der Silvesternacht in verschiedenen Straßenzügen zu mehreren Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit pyrotechnischen Gegenständen. Dabei wurden mehrere Abfalleimer und eine Sitzbank durch Böller beschädigt bzw. zerstört. Zudem wurden Schneestangen abgebrochen.

Die Polizei Hörbranz bittet um Hinweise unter Tel. +43 (0) 59 133 8128.