Vorarlberg: Polizei schnappt Serien-Sextäter

Die Polizei verhaftete am Samstag einen 19-jährigen in Dornbirn wohnhaften Österreicher. Der Mann hat 11 Mädchen und Frauen zwischen 16 und 33 Jahren im Zeitraum der letzten Jahre sexuell genötigt. Er lauerte seinen Opfern auf, attackierte sie und begrapschte sie im Intim- und Brustbereich. Die Frauen und Mädchen setzten sich entschieden zur Wehr, und machten sich lautstark bemerkbar, worauf der Täter von seinen Opfern abließ und mit einem Fahrrad flüchtete, welches von mehreren Opfern als “zu klein für ihn” beschrieben wurde. Keines der Opfer wurde ernsthaft verletzt. Nichtsdestoweniger stellten die Übergriffe traumatische Ereignisse dar.

Die Polizei Dornbirn in Zusammenarbeit mit den Inspektionen Lustenau und Hohenems sowie dem Landeskriminalamt nahmen umfangreiche Ermittlungen auf. Da die Vorfälle alle im Nahbereich des Bahnhofes Dornbirn-Schoren stattfanden, wurden besonders dort umfangreiche Observierungen vorgenommen. Über 100 Personen wurden kontrolliert.

Am frühen Morgen des letzten Samstags machte eine Streife schließlich eine Entdeckung, die zur Ergreifung des Täters führen sollte: Sie entdeckte einen Mann, der von einem Wohnblock aus den Bahnsteig beobachtete. Als sich die Beamten näherten, ergriff er die Flucht. Er konnte allerdings bei den darauffolgenden Ermittlungen gefasst werden. Der 19-Jährige zeigte sich vollumfänglich geständig, die 11 Taten begangen zu haben. Als Motiv gab er sexuelles Verlangen an. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und wird wegen des Verdachts der elffachen geschlechtlichen Nötigung zur Anzeige gebracht.

