Vorarlberg: Polizei schnappt in Lauterach Leergut-Dieb

Der Polizei ist es gelungen, einen Leergutdiebstahl in Lauterach aufzuklären.

Beamten der PI Lauterach ist es gelungen, einem ungarischen Staatsangehörigen mit unstetem Aufenthalt mehrere Leergutdiebstähle nachzuweisen. Der Beschuldigte begab sich am 03.04.2018, 09.04.2018 und 14.04.2018 jeweils in der Zeit zwischen 01.50 und 02.50 Uhr zu einem Supermarkt in Lauterach. Dort gelangte er durch den Maschendrahtzaun in das Außenlager (Leergut) und stahl insgesamt 26 Kisten Leergut.