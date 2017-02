Vorarlberg: Polizei klärte Diebstähle im Kleinwalsertal auf

Fünf Einbruch- und ein Einschleichdiebstahl werden dem Mann zur Last gelegt. Zwei weitere Einschleichdiebstähle soll er außerdem versucht haben. Der 23-Jährige soll im November in Riezlern, Mittelberg und Hirschegg in Hotels, Ferienwohnungen und in eine Kapelle eingebrochen sein. Laut Polizeiangaben soll er teilweise in den Hotels vorgesprochen haben, weil er angeblich auf Suche nach einer Arbeit oder einem Zimmer wäre. In unbemerkten Augenblicken soll er dann etwa Trinkgeldkassen und Sparschweine entwendet haben. Anfang 2017 wurden die Beamten dann auf den Mann aufmerksam und konnten ihm die Taten nun nachweisen. Der Beschuldigte ist geständig, er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Der Gesamtschaden durch die Taten beläuft sich auf zirka 3.800 Euro.

(Red.)