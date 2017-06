Vorarlberg: Polizei ermittelt gegen Drogendealer im Ländle

Das LKA Vorarlberg hat in den vergangenen Wochen intensiv Ermittlungen gegen Drogenhändler im Ländle durchgeführt. - © Themenbild: Adrian Wyld/AP

In einer gemeinsamen Aktion der Landeskriminalämter Wien und Vorarlberg wurden an mehreren Tagen im Mai und im Juni verdeckte Operationen durchgeführt, um Drogengeschäften in Vorarlberg auf die Spur zu kommen. Dabei konnten mehrere Personen auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappt werden.