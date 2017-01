Vorarlberg: Plusgrade und Regen – Vorsicht, es kann glatt werden!

Prognose für Montag

Am Nachmittag ist der Himmel stark bewölkt bis trüb und es regnet leicht, vereinzelt auch mäßig. Auf den gefrorenen Böden kann es bis in den Abend hinein stellenweise glatt werden. Die Schneefallgrenze liegt auf rund 1300 Meter. Höchstwerte: 2 bis 5 Grad.

So wird der Dienstag

In den Morgenstunden ist es vorübergehend trocken, bevor sich von Westen her neue Regenfälle aufs Ländle ausbreiten. Den Rest des Tages regnet es anhaltend, in den Staulagen des Bregenzerwaldes und der Arlbergregion auch ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt je nach Intensität zwischen 1300 und 1700 Meter. Tiefstwerte: 0 bis 3 Grad, Höchstwerte: 3 bis 6 Grad.

Der Mittwoch wird warm

Der Mittwoch startet noch trüb mit etwas Regen und Schnee auf den Bergen (Schneefallgrenze 1400 bis 1800 Meter). Im Tagesverlauf wird es im Tagesverlauf trocken und die Wolken lockern etwas auf. Dabei bleibt es sehr mild. Tiefstwerte: 1 bis 4 Grad. Höchstwerte: 4 bis 9 Grad.

