Vorarlberg: Plansoll bei gemeinnützigem Wohnbau übererfüllt

Bregenz – Im Rahmen ihrer Wohnbauoffensive für leistbares Wohnen forciert die Vorarlberger Landesregierung den Gemeinnützigen Wohnbau.

2014 wurde das Ziel ausgegeben, bis 2018 mindestens 500 gemeinnützige Mietwohnungen pro Jahr zu fördern. In einem 2017 beschlossenen Wohnbaupaket werden bis 2020 600 gemeinnützige Wohnungen pro Jahr plus ein Sonderwohnbauprogramm mit jährlich 150 kostengünstigen Wohnungen angepeilt.

Gemeinnütziger Wohnbau auch in den Talschaften

Ein wichtiger Aspekt liegt für Wallner und Rüdisser darin, dass es in den letzten Jahren gelungen ist, den gemeinnützigen Wohnbau auch in den Talschaften und in kleineren Gemeinden zu etablieren, um der Abwanderung junger Familien vorzubeugen. Von 2014 bis 2017 wurden gemeinnützige Wohnungen in 21 Vorarlberger Gemeinden, die bis dahin über kein solches Angebot verfügten, gebaut, speziell im vorderen Bregenzerwald, in Warth und Lech sowie im hinteren Montafon.