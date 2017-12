Vorarlberg: Pkw-Lenkerin bei Kollision schwer verletzt

Am Montagabend kam es auf der L200 Richtung Schoppernau zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin kollidierte beim Einbiegen in die Straße mit einem anderen Pkw-Lenker. Sie wurde schwer verletzt. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief positiv.

Gegen 19 Uhr wollte eine 33-jährige, in der Slowakei wohnhafte, Pkw-Lenkerin in Au von der Gemeindestraße nach links auf die L200 Richtung Schoppernau einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem auf der L200 talauswärts fahrenden Pkw, der von einem 29-jährigen, in Tschechien wohnhaften Mann, gelenkt wurde. Die Lenkerin aus der Slowakei wurde dabei erheblich verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Ein Alkotest beim Lenker aus Tschechien verlief positiv.