Vorarlberg: Pkw-Lenker "verirrt" sich auf Bahngleis

Feldkirch - Ein 25-jähriger Pkw-Lenker hat am frühen Freitag Morgen in Feldkirch zu sehr auf sein Navigationsgerät vertraut.

Ein 25-jähriger, ortsunkundiger Pkw-Lenker fuhr am Freitag um 02.40 Uhr mit seinem Pkw in Tisis auf der Dorfstraße in Richtung ÖBB-Haltestelle Tisis. Dabei ließ er sich vom Navigationsgerät in Richtung der Bahnhaltestelle navigieren, obwohl für die Zufahrtsstraße ein Fahrverbot gilt.