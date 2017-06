Vorarlberg: Pkw kracht in Alberschwende in Wohnhaus

Der Pkw-Lenker war von Alberschwende in Richtung Achraintunnel unterwegs, als er aus unbekannter Ursache über die Straße hinaus in die Ecke eines Hauses krachte. Laut dem Orf befanden sich die Hausbesitzer zu dem Zeitpunkt im Garten. Der Pkw soll sich durch die Wucht des Aufpralls regelrecht in die Hauswand gebohrt haben. Am Pkw sowohl am Haus entstand erheblicher Sachschaden.

Die Aufräumarbeiten dauerten an, weil zudem ausgelaufenes Öl beseitigt werden musste. Im Einsatz war die Feuerwehr Alberschwende mit 15 Mann und drei Fahrzeugen.