Vorarlberg: Pkw kracht frontal gegen Lkw - 43-Jähriger schwer verletzt

Hard - Am Dienstagabend kollidierte in Hard ein Pkw-Lenker frontal mit einem Lkw. Der 43-jährige Autolenker erlitt schwere Verletzungen.

Ein 43-jähriger Mann aus Lustenau war am Dienstagabend in Hard auf der L202 in Richtung Fußach unterwegs. Der Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn nachdem er zuvor aus noch ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel touchiert hat.